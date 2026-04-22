Dünya Geri Dönüşüm Haftası kapsamında Lokomotif Çocuk Köyü'nde çevre bilincini artırmaya yönelik renkli ve öğretici bir etkinlik düzenlendi. Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen geri dönüşüm sergisi, hem eğitici içeriği hem de yaratıcı çalışmalarıyla dikkat çekti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların gelişimine katkı sunan ve toplumsal farkındalık oluşturan etkinliklerine devam ediyor. Yıl boyunca özel gün ve haftaları çocuklara tanıtmayı amaçlayan merkezde bu kez Dünya Geri Dönüşüm Haftası kutlandı. Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerde çocuklara geri dönüşümün önemi anlatılırken, atık malzemelerden hazırlanan yaratıcı çalışmalar sergilendi.

YEŞİL DÜNYA İÇİN EL ELE VERDİLER

Etkinlik öncesinde çocuklara geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların korunması ve atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konularında bilgilendirici eğitimler verildi. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan plastik, cam, metal ve kağıt atıkların yeniden nasıl değerlendirilebileceğini öğrenen çocuklar, bu bilgileri pratiğe dökme fırsatı buldu.

ATIKLAR SANATA DÖNÜŞTÜ

Eğitimlerin ardından çocuklar, topladıkları atık malzemeleri kullanarak birbirinden özgün sanat eserleri ortaya koydu. Renkli şişelerden yapılan dekoratif objeler, kartonlardan tasarlanan maketler ve çeşitli atıklardan oluşturulan figürler sergide yer aldı. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide, çocukların hayal gücü ve çevreye duyarlılığı ön plana çıktı.

Programın en ilgi çekici bölümlerinden biri ise geri dönüşüm temalı mini defile oldu. Çocuklar; gazete kağıtları, plastik poşetler, ambalaj atıkları ve farklı geri dönüştürülebilir materyaller kullanarak tasarladıkları kıyafetleri podyumda sergiledi. Büyük bir özgüvenle sahneye çıkan minikler, tasarımlarıyla izleyicilerden alkış aldı. Etkinlik boyunca çocuklar hem eğlendi hem de çevreye karşı sorumluluk bilinci kazandı. Etkinlikte erken yaşta verilen çevre eğitiminin sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.