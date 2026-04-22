Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi Projesi'nin İş Başlangıcı ile Bosna Hersek FERA'nın temel atma programına katıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılacak Talha Bayrakçı Lise Medeniyet Akademisi (LİMA) Projesi'nin İş Başlangıcı ile Bosna Hersek FERA Şubesi'nin temeli düzenlenen programla atıldı.

Bosna Hersek Mahallesi'nde düzenlenen temel atma programında konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 'Konya Modeli Belediyeciliği'ni dünyaya duyuran hizmetler ürettiğini belirterek, 'Konya'yı 31 ilçesinde altyapıdan üst yapıya, ulaşımdan sağlık hizmetlerine, spor hizmetlerine, kültür hizmetlerine, eğitim hizmetlerine varıncaya kadar son derece donanımlı hale getiren çok büyük projeleri hayata geçiriyor. Bugün burada bu projelerden bir tanesinin hem temel atmasını ve hem iş başlangıcını gerçekleştireceğiz' dedi.

'BU AKADEMİDEN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ EN İYİ ŞEKİLDE YARARLANACAK'

Eğitim alanında böyle büyük bir hizmetin Bosna Hersek Mahalle'sine kazandırılıyor olmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, 'Büyükşehir Belediyemizin en önemli markalarından bir tanesi Lise Medeniyet Akademisi. İnşallah bu akademiden tüm öğrencilerimiz en iyi şekilde yararlanacak ve geleceğe kendilerini hazırlama noktasında bu binadan istifade edecek. Ayrıca burada 2014 yılında elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Talha Bayrakçı kardeşimizin de ismi yaşatılmış olacak. Bunun için de özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hayırlı işlerin başlangıcını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 'Bu bina Büyükşehir Belediyemize ait ama ticari amaçlar için kullanılıyordu. Düğün salonu vardı, altta bir market vardı. Uzun süredir de proje çalışmalarını yürüttüğümüz bir işin başlangıcını inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Daha önce de Büyükşehir Belediye binamızın olduğu yeri yıkarak gençlerimize güzel bir kütüphane için temelini atmıştık. Yani ticari değeri olan, kiraya verdiğimizde ya da sattığımızda belediyemiz için çok büyük gelirler elde edebileceğimiz mekanları gençlerimizin kullanımına açıyoruz. İşte bunun için 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışı diye ifade ettiğimiz bir terimi ve terminolojiyi kullanıyoruz' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY ARDIÇLI TOKİ'YE DE LİMA MÜJDESİ VERDİ

Bosna Hersek Mahallesi'nin üniversite öğrencilerinin yoğunlukta yaşadığı ama bir taraftan da vatandaşların, lise öğrencilerinin, ortaöğretim öğrencilerinin olduğu bir mahalle olduğunu dile getiren Başkan Altay, 'Bu mahallede Lise Medeniyet Akademimizin yeni bir şubesini 3 bin 400 metrekarelik bir alanda inşallah inşa etmiş olacağız. Gödene Gençlik Merkezimizin, Lise Medeniyet Akademimizin ve Bilgehanemizin temel atmasında yeni markalar oluşturduk diye ifade etmiştim. LİMA da bizim en önemli markalarımızdan birisi. Bugüne kadar 8 şubesinde hizmet veriyorduk. 9'uncusunun temlini Gödene Mahallemiz'de, Meram'da attık. İnşallah 10'uncusunu Bosna Hersek Mahallemizde inşa ediyoruz. 11'incisini de inşallah en kısa sürede Ardıçlı TOKİ bölgemizde yaparak 11 şubeye ulaştırmış olacağız' dedi.

Başkan Altay, öğrenciler için her alanda çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti: 'Lise Medeniyet Akademilerimizden bugüne kadar 43 binden fazla öğrencimiz yararlandı. 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizin bir taraftan derslerine destek olacak ama bir taraftan da bununla birlikte sanatla, sporla tanışabilecekleri yeni alanlar oluşturuyoruz. Vatandaşımızın teveccüh göstermesi de yeni alanlar açmamıza bizi teşvik ediyor. İnşallah tamamlandığında Konya'nın en güzel Lise Medeniyet Akademilerinden birisini de burada açmış olacağız. Özellikle son dönemde öğrencilerimiz bu mekanları aynı zamanda ders çalışmak için de kullanıyor. İçindeki salonlarında da bu tür hizmetleri verebileceğimiz bir mekan. Lise Medeniyet Akademisi için yaklaşık 120 milyon liralık bir maliyetle bu binayı Büyükşehir standardımıza ve Konya standardına kavuşturmuş olacağız. Gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.'

Temelini atacakları Bosna Hersek FERA Projesi'ne de değinen Başkan Altay, 'Hemen yan tarafta bulunan alana da yine bir sosyal mekan kazandırıyoruz. Bildiğiniz gibi FERA'lar bizim yeni nesil kahve markamız. Şu anda irili ufaklı 11 şubesiyle hizmet veriyor. İnşallah burası tamamlandığında 12. şubesiyle gençlerimize ve mahallede yaşayan vatandaşlarımıza hem hijyenik hem de ekonomik ama aynı zamanda yüksek kaliteli hizmet sunan markamızı hayata geçirmiş olacağız' diye konuştu.

YALNIZCA BU YIL İÇİNDE ÖĞRENCİLERE VERİLEN NAKDİ DESTEĞİN MİKTARI 570 MİLYON LİRA

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Başkan Altay, 'İlk kez bu yıl üniversite öğrencilerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin ilk taksitlerini yatırdık, inşallah ikincilerini de Mayıs ayı içerisinde yatırmayı planlıyoruz. Sadece üniversite öğrencilerimize yaptığımız eğitim desteğinin tutarı 148 milyon liraya ulaşmış oldu. Yine 12. sınıf öğrencilerimize 6 bin lira eğitim desteğinde bulunuyoruz ve üniversiteye hazırlık yapan öğrencilerimize verdiğimiz toplam eğitim desteği de bu yıl 101 milyon liraya ulaştı. Bununla birlikte ilköğretim, ortaöğretim çağında bulunan öksüz, yetim, anne-babası ayrı ve ihtiyacı olan öğrencilerimizle beraber sadece bu yıl için eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize verdiğimiz eğitim, yardım ve desteğin toplamı 570 milyon liraya ulaşmış oldu. Bu hakikaten öğrencilerimiz için çok kıymetli bir destek. Biz öğrencilerimizin eğitiminde her zaman onların yanında olduk. İnşallah bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz' değerlendirmesini yaptı.