Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İsrail soykırımına maruz kalan kardeş şehri Gazzelilere yardım eli uzattı. Başkan Büyükakın'ın katıldığı program ile, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 2 yardım tırı Gazze'ye doğru yola çıktı. Başkan Büyükakın, Gazze'de güçlü bir şekilde olacaklarını vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - İsrail saldırıları altındaki Gazze'de iki yıl aradan sonra barış yeniden sağlandı. İlk günden itibaren Gazze'de yaşanan mezalime sessiz kalmayan Türkiye, bölgenin yeniden ayağa kalkması için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.

AFAD koordinasyonunda ilgili bütün kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları, bölgedeki insani yardım faaliyetlerini sürdürürken; en önemli destek Gazze'yi 'kardeş şehir' ilan eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, önce Gazze Belediye Başkanı Dr. Yahya Al Sarraj ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Gazze'ye yardım sözü verdi. Ardından da Büyükşehir ve oda sivil toplum kuruluşlarının desteği ile kısa sürede hazırlanan, içinde yardım malzemeleri bulunan 2 tır, Gazze'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. Antikkapı Restoran önünde düzenlenen programa Başkan Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükakın şehrimiz adına gurur verici bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu belirterek, 'Bu kentin önde gelen odalarının, birliklerinin başkanlarının hepsi buradalar ve tek yürek oldular. Yürekleri Gazze için, oradaki kardeşlerimizin acısını bir nebze olsun dindirmek için attı. Esnaf teşkilatımız, esnaflığın ruhuna uygun olarak bir yardım kampanyası düzenledi ve Büyükşehir Belediyemiz o kampanyaya destek oldu. İlk yardım tırlarımız bugün itibari ile buradan hareket etmiş olacak' dedi.

İÇİNDE NELER VAR?

Daha sonra yardım tırları, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun okuduğu dualar ve alkışlar eşliğinde yola çıktı.

İlk olarak Mersin Limanı'na uğrayacak olan yardım tırları burada gemiye bindirilecek. Buradan da AFAD aracılığı ile Gazze'ye ulaştırılacak.

İlk etapta yola çıkan yardım tırlarında 18 bin adet konserve hazır yemek, 5 bin 40 adet çocuk maması, 3 bin adet bebek maması, 6 bin 300 paket bisküvi, 80 adet çadır, 2 bin 500 adet helva, 200'er adet yatak, battaniye, yastık ve nevresim bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde başka yardım tırlarının da Gazze'ye gönderilmesi bekleniyor.