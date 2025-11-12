6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ringe çıkan milli boksör Ayşen Taşkın, Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek Türkiye'ye bokstaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli boksörü Ayşen Taşkın, altın madalya kazanarak tarihe geçti.

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı milli boksörü Ayşen Taşkın, bokstaki ilk altın madalyayı elde etti. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen final maçını sporseverler büyük bir heyecanla takip ederken, Ayşen Taşkın elde ettiği zaferle şanlı bayrağımızı göndere çekti.

AYŞEN TAŞKIN'DAN GÜÇLÜ BİR FİNAL

54 kilo kategorisinde mücadele eden Ayşen Taşkın, finalde Azerbaycanlı rakibi Nargiz Zeynelova ile karşılaştı. Maçın başından itibaren oyunu kontrol altında tutan milli sporcumuz, özellikle hızlı kombinasyonları ve isabetli yumruklarıyla rakibini zor durumda bıraktı. Mücadelenin sonunda galip gelen Ayşen Taşkın altın madalyanın sahibi oldu. Ayşen'in performansı, hem teknik heyet hem de sporseverler tarafından büyük takdirle karşılandı.

KOCAELİ'DEN DÜNYAYA UZANAN BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekle yetişen Ayşen Taşkın, Kağıtspor çatısı altında elde ettiği başarıyla hem Kocaeli'nin hem de Türkiye'nin gururu oldu. Kocaeli'nden dünyaya uzanarak yükselen bu zafer, Kağıtspor'un uluslararası arenada ne kadar güçlü bir altyapıya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

9 SPORCUYLA MÜCADELE EDİYORUZ

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları, bu yıl 6. kez düzenleniyor. 7-21 Kasım tarihleri arasında Riyad'da yapılan organizasyonda Kağıtspor'dan 9 sporcu; judo, karate, boks ve güreş branşında mücadele veriyor. Ayşen Taşkın'ın zaferi, Türkiye adına bokstaki ilk altın madalya olarak tarihe geçti. Bilindiği gibi Tuğçe Beder'de judo branşında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırma başarısı göstermişti.