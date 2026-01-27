Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte çocuklar ve aileleri için 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri düzenledi. Bilim Merkezi'nde 3 gün süren etkinliklerde 105 bin ziyaretçi ağırlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini dopdolu geçirebilmeleri için bir dizi etkinlik düzenledi.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde üç gün boyunca gerçekleşen 'Okula Bi' Mola' etkinlikleri kapsamında renkli atölyeler, özel gösteriler, spor aktiviteleri, sanal gerçeklik deneyimleri, interaktif oyunlar ve eğlenceli sahne şovları Kocaelili çocukları bir araya getirdi. Tatil döneminde olan öğrenciler, aileleri ile birlikte Bilim Merkezi'ne akın ederek bilimden sanata, rengârenk sahne şovlarından bilimin merak uyandırıcı dünyasına ve eğlenceli atölyelere kadar her alanda keşfetmenin ve eğlenmenin tadını çıkardı.

'Okula Bi' Mola' etkinlikleri gülen yüzler, öğrenme dolu anılar ve unutulmaz deneyimlerle tamamlandı.

Çocuklar Kılavuz İzcilik Kamp Alanı'nda doğal hayatı eğlenerek deneyimlerken, Sanal Gerçeklik Deneyim Alanı'na ise büyük ilgi gösterdi. Bilim Sahnesi'nde gerçekleştirilen Kahoot Bilgi Yarışması'nda çocuklar bilgilerini yarıştırarak keyifli vakit geçirirken, Bilim Şov ekibi ise bilime dayalı eğlenceli ve şaşırtıcı deneylerle 'Okula Bi' Mola' etkinliklerine renk katmayı başardı.

Çocuklar aileleri ile birlikte birbirinden renkli 'Cam Boncuk', 'Çocuksan Kruvasan', 'Ağaçları Tanıyalım', 'Seramik Doğal Diş Macunu Yapımı', 'Elektroböcek', 'Işıklı Tırtılım', 'Hama Boncuk', 'Çanta Boyama', 'Ahşap Bardak Altlığı Boyama', 'Renkli Önlükler', 'Neşeli Şapkalar', 'Minik Işıltılar' ve 'Yıldız Takımları Sanat Atölyelerinde' eğlenceli vakit geçirdi. Oyun Abisi'nin gerçekleştirdiği büyüleyici sihirbaz gösterisinde çocuklar kahkahalar ve şaşkın bakışlar eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Öte yandan milyonlarca çocuk tarafından milyarlarca kez dinlenen Miniyo şarkıları, solistleri Binnaz Sönmez Dursun ve Feridun Emre Dursun tarafından canlı olarak seslendirildi. Konserde çocukların büyük ilgiyle takip ettiği 'Gezegenler', 'Yıldızlar' ve 'Müzikli Hareketler' gibi sevilen şarkıların yanı sıra eğlenceli sahne performansları da yer aldı.

3 GÜNDE 105 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLANDI

Çocuklara ve gençlere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunan Kocaeli Bilim Merkezi, 3 gün süren 'Okula Bi' Mola' etkinliklerinde 105 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bilim Merkezi'nin ilgi çekici dünyasına hayran kalan çocuklar ve aileler unutulmaz anlar yaşadı.