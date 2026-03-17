İzmir'in Bornova ilçesinde Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden yararlanan çınarlara akıllı telefon ve yapay zeka kullanımı eğitimi verildi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi'nden yararlanan 'çınarlar', teknolojiyle daha güçlü bağ kurmaları amacıyla düzenlenen yapay zeka kullanımı eğitimine katıldı. Bornova Belediyesi Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar, akıllı telefonlar üzerinden yapay zeka uygulamalarını tanıma ve kullanma fırsatı buldu.

'TELEFONUNUZ SİZE CEVAP VERSE NASIL OLURDU?'

Eğitimde katılımcılara yapay zekanın günlük hayatta nasıl yardımcı olabileceği örneklerle anlatıldı. 'Telefonunuz size cevap verse nasıl olurdu? Yemek tarifleri sorsanız, ilaç saatlerini hatırlatsa, torunlara mesaj yazmanıza yardım etse, merak ettiğiniz her şeyi sabırla anlatsa?' sorularıyla başlayan anlatım, katılımcıların büyük ilgisini çekti. Teknoloji konusunda uzman olmanın gerekmediği vurgulanarak çınarların merak duyguları ve akıllı telefonlarıyla dijital dünyaya kolayca adım atabilecekleri ifade edildi.

Eğitmen Nesim Levi tarafından verilen interaktif eğitimde katılımcılara, akıllı telefonlarına yapay zeka uygulamalarını nasıl indirecekleri uygulamalı olarak gösterildi. Yapay zekanın bilgiye ulaşımı nasıl kolaylaştırdığı anlatılırken, dijital güvenlik konusunda da önemli uyarılar yapıldı.

Katılımcılara kimlik numarası, banka hesap numarası ve kişisel finansal bilgilerin yapay zeka uygulamalarıyla kesinlikle paylaşılmaması gerektiği özellikle hatırlatıldı.

Eğitim boyunca çınarlar hem yeni teknolojileri tanıdı hem de akıllarına takılan soruları sorma fırsatı buldu. İnteraktif geçen etkinlikte katılımcılar keyifli saatler geçirirken, yapay zekanın günlük yaşamda nasıl bir yardımcı olabileceğini deneyimledi.