Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su zammı teklifi yoğun tartışmaların ardından 42'ye 36 oy çoğunluğu ile kabul edilirken, zam oranı ise sonraki oturuma bırakıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su zammı konusu, partiler arasında sert tartışmalara neden oldu. Meclisteki oylamada su zammı oy çoğunluğuyla onaylandı, ancak ne kadar zam yapılacağı diğer oturuma bırakıldı.

MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, suyun temel bir yaşam hakkı olduğunu vurgulayarak, vatandaşların suya erişiminin öncelikli olması gerektiğini ifade etti. Şenol, 'Halkın satın alma gücüyle mevcut ekonomik koşullar arasında ciddi bir çelişki var. BUSKİ'nin verimliliğini artıracak çalışmalar yapılmalı, suya zam konusu en son konuşulması gereken başlık olmalı' dedi.

KAÇAK KULLANIM VE MHP'NİN RET OYU

Kaçak su kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Şenol, su ve atık suya ilişkin hazırlanan maddelerin vatandaşın çıkarını gözetmediğini söyleyerek, MHP Grubu olarak zamma ilişkin maddeye ret oyu verdiklerini açıkladı.

AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) de su zammına karşı çıktı. Her iki parti temsilcisi, 'Biz milletimizin zararına olacak hiçbir önergeyi onaylamayacağız' diyerek teklife ret oyu kullandı.

CHP'NİN ZORUNLULUK VURGUSU

CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut ise su zammının zorunluluk haline geldiğini belirterek, 'Hiç kimse su zammından memnun değil. Ancak mevcut ekonomik koşullar nedeniyle BUSKİ'nin kanalizasyon ve su iletim hizmetlerini sürdürebilmesi için bu artış zaruridir' dedi.

POPÜLİZM ELEŞTİRİSİ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, CHP yönetimini popülizm yapmakla suçladı. Başkan Yılmaz, 'Siz seçime gelirken popülizm uğruna ilk mecliste suya indirim yaptınız, şimdi ise aldığınız kararı geri alıyorsunuz. Biz hiçbir zaman suyu siyasete malzeme etmedik' ifadelerini kullandı.

'BURSA ARTIK SU ŞEHRİ DEĞİL'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tartışmalara noktayı koyan açıklamalarda bulundu. Göreve geldiklerinde BUSKİ'nin durumunun anlatıldığı gibi olmadığını gördüklerini belirten Bozbey, 'Biz de suyun bol olmasını isteriz ama 20 yıldır bilim insanları kuraklıkla mücadele edeceğimizi söylüyor. Bursa artık su şehri değil' dedi.

Bozbey, Çınarcık Barajı'na ilişkin yapılan çalışmalara değinerek, 'Bilim insanlarının uyarılarını dikkate alarak barajın by-pass hattını projeye dahil ettik. Arıtma tesisimiz bu yıl hizmete girecek. Ancak bu, Bursa'nın su bolluğu olduğu anlamına gelmez. İklim krizi her geçen gün derinleşiyor. Su kaynaklarımızı sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı.

BUSKİ'nin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Bozbey, kurumun hizmetlerini devam ettirebilmesi için belirli bir gelir dengesine ihtiyaç duyduğunu söyledi. 'Her ay BUSKİ'ye Büyükşehir kasasından 200 milyon lira civarında bir aktarım yapıyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Suya yapılacak düzenleme, kurumun hizmet kapasitesi açısından zorunluluk haline geldi' dedi.

Başkan Bozbey, gelecekte Çınarcık Barajı'nın da yetersiz kalabileceğini belirterek, yeni içme suyu kaynaklarına yönelik çalışmaların başlatılacağını sözlerine ekledi. Mecliste yapılan oylama ile 42'ye 36 oy çoğunluğuyla suya zam geldi. Ne kadar zam yapılacağı ise diğer oturumda belirlenecek.

Ayrıca, toplantıda BUSKİ bütçesi de kabul edildi.