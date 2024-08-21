Kocaeli Büyükşehir’in Körfez Kıyırlı’da dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve % 100 yerli üretimle kurulan taş kırma ve eleme tesisinde asfalt malzemesi üretiliyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Kıyırlı’da kurulan % 100 yerli üretim Taş Kırma ve Eleme Tesisinde, yol yapım-bakım ve onarımıyla asfalt yapımında üzere çeşitli boyutlarda malzeme üretiliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak çalışan tesis, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak 1400 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyor. CE belgeli toz indirgeme sistemine sahip konkasör tesisi, saatte 400 ton kapasiteye sahip. Çevre dostu bu tesiste üretilen mıcır; sıcak asfalt, yol yapımı ve altyapı çalışmalarında kullanılıyor. Büyükşehir’in Körfez Kıyırlı’da dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve % 100 yerli üretimle kurulan kırma ve eleme tesisinde; asfalt üretiminde ve yol yapımında kullanılan kaliteli, eleklerle ayrıştırılmış 7 ayrı tip agrega malzemesi elde ediliyor.

ASFALT VE SATHİ KAPLAMA

Taş Kırma ve Eleme yerleşkesi sınırları içerisinde bulunan yüksek rezervli kalker taşı ocağından kırma tesisine getirilen cevher taşlar, burada konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Elek sistemiyle çeşitli boyutlara ayrılan malzemeler, Büyükşehir Belediyesi İzmit Solaklar Asfalt Şantiyesinde kurulu bulunan asfalt plent tesisinde sıcak asfalt üretiminde kullanılıyor. Aynı zamanda soğuk asfalt olarak bilinen sathi kaplama yolların imalatında, tesiste üretilen mıcırdan yararlanılıyor.

ÇEVRE DOSTU TESİS

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin taş kırma ve eleme tesisinde ayrıca, yol yapımında plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, PMT malzemesi saatte 500 ton kapasiteli ek tesiste üretiliyor. Doğaya saygılı çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu tesisinde kullanılan modern sistemlerle düşük maliyetle kalitesi yüksek malzeme üretiliyor. Tesiste Güneş Enerji Sistemi (GES) kurularak, güneş enerjisinden elektrik üretilmesi de planlanıyor. GES faaliyete geçtiğinde üretimde büyük bir tasarruf sağlanacak.