Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza atmaya devam ediyor. Son günlerde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçesi Paşaköy Köyü'nde yapılan bir operasyonda, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 18, Merkez İlçesi Bosna Köyü'nde yapılan bir başka operasyonda ise yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 12 olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.