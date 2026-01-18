Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolları daha güvenli ve konforlu hale getirmek için 12 ilçedeki güzergâhlarda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Konforlu ulaşım için sahada olan A Takımı ve Yol Bakım Timleri, yoğun kar ve yağışlı hava durumlarının yaşandığı kış günlerinde de 7/24 durmaksızın çalışıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı A Takımı ve Yol Bakım Timi ekipleri, kırsal mahalleler başta olmak üzere ilçe merkezlerinde Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak görev yapıyor. Bu kapsamda alanında uzman 400'e yakın personel, 200'e yakın araç ve iş makinesi ile kent genelinde ihtiyaç duyulan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılanıyor.

A Takımı ve Yol Bakım Timleri, tam donanımlı ATK, greyder, kazıyıcı ve yükleyici, vinç, forklift, kamyon, kamyonet, asfalt silindiri, traktör, akaryakıt ikmal, kar küreme ve tuzlama ve hizmet araçlarından oluşan modern iş makinesi ve ekipman desteğiyle ihtiyaç duyulan her noktaya kısa sürede ulaşarak, sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

HIZLI BAKIM VE ONARIM

A Takımı ve Yol Bakım Timleri; yollardan üstgeçitlere, köprülerden yaya kaldırımlarına kadar her türlü üstyapı bakım ve onarım çalışmalarını yaparken, aynı zamanda yağışlarda yağmurun hızlı bir şekilde tahliye olabilmesi için mazgal temizliklerini de gerçekleştiriyor. Ekipler, yaya ve araç güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek deformasyonlara hızlı bir şekilde müdahale ederek, onarım ve bakım çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.