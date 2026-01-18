Milli Eğitim Bakanlığı Bursa AKUB Ekibi, AFAD tarafından yürütülen 'Afetlerde Acil Barınma Akreditasyonu' kapsamında ağır seviye akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak olası afetlerde görev almaya hazır hale geldi.

BURSA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşların afet yönetim sistemine entegrasyonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursa AKUB Ekibi, 'Afetlerde Acil Barınma Akreditasyonu' sürecini başarıyla tamamlayarak ağır seviye akreditasyon almaya hak kazandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, bütünleşik afet yönetimi anlayışı doğrultusunda, afet öncesi, sırası ve sonrasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.

Akreditasyon süreci kapsamında ekiplerin, afetin ilk anlarından itibaren en temel ihtiyaçlardan biri olan acil barınma hizmetleri için teorik ve pratik eğitimler ile uygulamalı çalışmalardan geçtiği belirtildi.

Eğitim ve uygulamaların ardından gerçekleştirilen akreditasyon sınavlarını başarıyla tamamlayan ekiplerin, AFAD Akreditasyon Sistemi'ne dahil edildiği ifade edildi. Ülke genelinde bugüne kadar 15 ekibin 'Afetlerde Acil Barınma Akreditasyon Süreci'ni tamamlayarak olası afet ve acil durumlarda görev almaya hazır hale geldiği bildirildi.

AFAD, Bursa MEB AKUB Ekibi başta olmak üzere afetlerle mücadelede görev alan ve sisteme dahil olan tüm ekiplere teşekkür ederek, 'Birlikte güçlüyüz' mesajını paylaştı.