Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmak ve yol bakım çalışmalarını hızlandırmak amacıyla akıllı belediyecilik uygulamalarını genişletiyor. Bu kapsamda A Takımı ekibine katılan 'Çalı Canavarı' adlı yeni makineler, sahada aktif olarak görev yapmaya başladı.

KOCAELİ (İGFA) - A Takımı'nın yardımcılarından biri olan 'Çalı Canavarı', adeta bir 'dış mekân robot süpürgesi' gibi çalışıyor. Evlerde kullanılan akıllı temizlik robotlarına benzeyen bu araçlar, tek farkla yetkili personeller tarafından kumandayla yönlendiriliyor. Çalı Canavarı, özellikle büyük araçların giremediği dar alanlarda dikenli çalıları ve taşları temizleyerek yolların açık ve güvenli kalmasını sağlıyor.

KIRSAL ALANLARIN YENİ DESTEKÇİSİ

A Takımı Şefi Ayhan Özmemiş, Çalı Canavarı'nın görevini, 'Peyzaj alanı dışında kalan, araçların girmekte zorlandığı yerlerde bu makineler devreye giriyor. Kırsal yollarda çalı, diken ve taş gibi engelleri temizleyerek ulaşım güvenliğini sağlıyoruz. Akıllı bir robot gibi çalışıyor ama kumanda kontrolünde. Yol kapanmalarının da önüne geçiyoruz' ifadeleriyle açıkladı.

GÖZ KULAK EKİBİNDEN SONRA YENİ BİR ADIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı 'Göz Kulak Ekibi' ile vatandaşların ihtiyaçlarına anında müdahale sistemini hayata geçirmişti. Şimdi bu sistemin yanı sıra A Takımı Çalı Canavarı makineleriyle de çalışmalarına değer katıyor. Hem yollarda hem de kırsal bölgelerde aktif olarak görev yapan bu araçlar, yola sarkan çalı ve bitkilere hızlı şekilde müdahale ediyor. Aynı zamanda büyük araçların giremeyeceği yollar ve kırsal kesimlere de girerek peyzaj alanı dışında kalan bölgeleri temizliyor.

AKILLI, HIZLI VE VATANDAŞ ODAKLI HİZMET

Akıllı belediyecilik vizyonu doğrultusunda geliştirilen bu yeni sistemle birlikte Kocaeli genelinde daha temiz, güvenli ve sürdürülebilir modern ulaşım yolları hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi sahaya taşıyarak vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıran pratik çözümler sunmaya devam ediyor.