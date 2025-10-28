Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinden Talas-Organize Sanayi, Erciyes-Şehir merkezi bağlantısında ulaşımı kesintisiz bir şekilde sağlayacak, 85 günde tamamlanan Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım törenini, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla yarın gerçekleştireceklerini duyurdu.

KAYSERİ (İGFA) - 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olarak Türkiye'ye 'Kayseri Modeli Belediyecilik' markası ile örnek olan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, büyüyen ve gelişen Kayseri'nin ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Anadolu'nun parlayan yıldızı sanayi ve ticaretin yanında tarım ve hayvancılık, turizm, spor, sağlık ve eğitim alanında da atağa kalkan Kayseri'nin ulaşım altyapısına güç katacak projeleri bir bir hayata geçiriyor.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de son günlerin dikkat çeken önemli ulaşım projelerinden biri olan Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtımını yarın gerçekleştireceklerini duyurdu. Hafta sonu proje alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, yaptığı değerlendirmede, 'Gece gündüz demeden fedakârca çalıştığımız ve 85 gün gibi kısa bir sürede tamamladığımız Meteoroloji Katlı Kavşağı projemizin tanıtım törenini Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla, yarın hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz inşallah' dedi.

Büyükkılıç, projenin vizyon yatırımlardan biri olacak Kartal Katlı Kavşağı Projesi'nin çalışmaları esnasında alternatif güzergahlardan biri olacağına dikkat çekerek, 'Mehmet Özhaseki Bulvarı'mız üzerinden Talas-Organize Sanayi, Erciyes-Şehir merkezimiz arasındaki bağlantı aksında ulaşımı kesintisiz bir şekilde sağlayacak, Kartal Katlı Kavşağı projemizin çalışmaları esnasında alternatif güzergâh olarak da kullanılacak önemli bir katlı kavşak projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen, büyüyen ve güzelleşen, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Türkiye'nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri'mize bu önemli projemiz hayırlı, uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, projede emeği geçen Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve yüklenici firma ekiplerine de teşekkür etti.

85 günde tamamlanan Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi'nin tanıtım töreni yarın saat 13.30'da gerçekleştirilecek ve proje hizmete girecek.