Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini ve güvenliğini ön planda tutan çalışmalarına aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı A Takımı ekipleri, vatandaşların güvenliğini ve konforunu artırmak amacıyla tünelin iç kısmında detaylı temizlik çalışması yaptı. Battı-Çıktı’nın içi tamamen yıkanarak temizlendi, yol süpürme işlemleriyle birlikte görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı.

YAĞMUR SUYU IZGARALARI YÜKSELTİLDİ

Seymen Battı-Çıktı’nın yağışlı havalarda su birikintilerine neden olmaması için yağmur suyu ızgaraları yükseltildi. Bu müdahale sayesinde hem yol güvenliği artırıldı hem de altyapının daha verimli çalışması sağlandı.

AYDINLATMALAR ONARILDI, GÜVENLİK ARTTI

Tünel içinde çalışmayan aydınlatma sistemleri de bakıma alınarak onarıldı. Yeniden devreye alınan aydınlatmalar, özellikle gece saatlerinde sürüş güvenliğini artıracak şekilde tünelin her noktasını aydınlatıyor.

KORKULUKLAR BOYANDI, ESTETİK VE GÜVENLİK BULUŞTU

D-130 Karayolu üzerinde yer alan battı-çıktının üst kısmındaki metal korkuluklar boyanarak hem daha estetik bir görünüme kavuşturuldu hem de korozyona karşı koruma altına alındı. Bu çalışma, hem görsel anlamda modern bir dokunuş sundu hem de yapı ömrünü uzattı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN KENT ESTETİĞİNE KATKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu tür bakım ve yenileme çalışmalarıyla sadece altyapıyı değil, kentin genel görünümünü ve yaşam kalitesini de sürekli olarak iyileştirmeye devam ediyor. Seymen Battı-Çıktı’da yapılan bu çalışmalar, belediyenin çevreye duyarlı, çağdaş ve insan odaklı hizmet anlayışının bir yansıması niteliğinde.