Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-130 Karayolu’ndaki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” tüm hızıyla ve sorunsuz şekilde devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - 7/24 esasına göre yürütülen çalışmalar, özellikle ağır tonajlı araçlara yönelik alınan önlemlerle kent trafiğine ciddi rahatlama sağlıyor.

TIR PARKI TRAFİĞİ RAHATLATTI

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte devreye alınan 20 dönümlük tır parkı, sabah 07.00–10.00 ve akşam 16.00–19.00 saatlerinde ağır vasıta araçların şehir trafiğini aksatmadan park edebilmesini sağlıyor. Şoförler burada dinlenme imkânı bulurken, kent içi akış da kesintisiz sürüyor.

DENİZ ULAŞIMIYLA KONFORLU ALTERNATİF

Kara trafiğini hafifletmek amacıyla vapur seferleri artırıldı, ücretler ise yarıya indirildi. Abonman kartlılar için 8 TL, öğrenciler için 12 TL, tam bilet ise 16 TL olarak belirlendi. Ayrıca İzmit İskelesi’nden 1 TL’ye şehir içi ring servisi olan 41Ç otobüs seferleri devreye alındı. Vatandaşlar, daha kısa ve ekonomik yolculuk için deniz ulaşımına yönelmeye başladı.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: GEOFOAM TEKNOLOJİSİ

Proje, Türkiye’de bu ölçekte ilk kez kullanılan EPS geofoam blok dolgu sistemiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 2 milyar TL’ye mal olacak projede, bu teknoloji sayesinde maliyetin 350 milyon TL azalması ve yapım süresinin 4 kat hızlanması öngörülüyor.

ÇEVRE DOSTU VE VERİMLİ

Geofoam bloklar sayesinde zemin iyileştirme ve yoğun dolgu taşımalarına gerek kalmayacak. Bu da hem çevre kirliliğini hem de kamyon trafiğini azaltacak. 12 ay içinde tamamlanması hedeflenen proje, bölgede kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlayacak.