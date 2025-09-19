Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında çocuklara tam 1 milyon 810 bin öğün beslenme desteği sunacak.DENİZLİ(İGFA) - Geçtiğimiz yıl 810 bin öğünle başlatılan proje, bu dönem hem kapsamını, hem de ulaştığı aile sayısını iki kattan fazla artırdı. Bu yıl 1. sınıfların yanı sıra 2. sınıf öğrencileri de destekten faydalanırken, hazırlanan beslenme kolileri yeni uygulamayla ailelerin evlerine kadar teslim ediliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR’DEN GELECEĞE YATIRIM

Denizli’nin sabahları artık daha huzurlu ve umut dolu. Çünkü bu eğitim yılında kentin binlerce minik öğrencisi, okula giderken yalnızca çantalarını değil, Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı beslenme kolilerinin verdiği güveni de yanlarında taşıyor. Beslenme kolilerinde, çocukların günlük besin ihtiyacını karşılayacak süt, bal, labne peyniri, reçel, yumurta ve haşlamalık patates gibi temel gıdaların yanı sıra, gelişimlerini destekleyecek mevsim meyveleri de yer alıyor. Sunulan gıdalar, yalnızca karın doyurmayı değil, aynı zamanda çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR ÇOCUKLARIN SOFRASINI BEREKETLENDİRİYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, projenin amacını şu sözlerle anlattı: “Sağlıklı ve güzel nesiller yetiştirmek için çocuklarımızın günlük beslenme ihtiyaçlarının en azından bir bölümünü karşılayabilmek adına bu desteği başlattık. Beslenme desteği başvurularını aldık, almaya da devam ediyoruz. Dağıtımına başladığımız bu destekle tüm çocuklarımızın günlük protein dâhil besin ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sağlıklı bir beslenmenin önünü açıyoruz. Hedefimiz yaklaşık iki milyon öğünlük bu desteği eğitim-öğretim yılı boyunca çocuklarımıza ulaştırmak. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için beslenme desteğimizi her geçen yıl daha da geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyoruz.”