Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 75 hibeli süt otu desteği tarlaları yemyeşil bir görünüme kavuşturdu. Böylece meralar bir ayda yeşerirken, yüksek besin değerine sahip otlar özellikle keçilerin favorisi haline geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılığı desteklemek amacıyla üreticilere sağladığı yüzde 75 hibeli süt otu tohumu kısa sürede bölgenin meralarını berekete kavuşturdu. Tarımın ve hayvancılığın yoğun yapıldığı alanlarda ekilen süt otları, yalnızca bir ay içinde tarlaları yemyeşil bir görünüme kavuşturarak, üreticiye nefes aldırdı.

KEÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

İzmit'in Biberoğlu Mahallesi'nde ekilen süt otları, yüksek yem kalitesi sayesinde özellikle keçilerin gözdesi oldu. Meraya adım attıkları anda taze yeşilliğin kokusuna koşan keçiler, yeni otlarla hızla beslenmeye başladı. Süt otu, içerdiği besin değerleriyle koyun, keçi ve inek gibi küçük ve büyükbaş hayvanların doğal, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine önemli katkı sağlıyor.

YEM MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı hibeli destek sayesinde hem yem maliyetlerini düşürdüklerini hem de hayvanlarının daha nitelikli yemle beslenmesinden dolayı verimde artış yaşandığını dile getiriyor. Büyükşehir ise kırsal kalkınmayı destekleyen bu tür projelerle hem hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor hem de bölgedeki üreticinin refahını güçlendirmeye devam ediyor.

'GÜNLÜK 800 TL KAR ELDE EDİYORUZ'

Biberoğlu Mahalle Muhtarı olan ve aynı zamanda keçi yetiştiriciliği yapan Ahmet Uzun, yüzde 75 hibeli süt otlarının oldukça verimli olduğunu söyledi. Keçilerinin bu otları çok sevdiğini belirten Uzun, 'Tarlamızı yaklaşık 1 ay önce ektik, şimdi yemyeşil oldu. Hayvanları burada yaydırıyoruz. Hayvanlar yedikçe tekrar çıkıyor. Bize çok faydası oluyor. Eğer bu olmasaydı günde 2-3 balya ot vermemiz gerekecekti. O da bir balya 250 lira. Şu anda 750-800 lira kar ediyoruz' şeklinde konuştu.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR'

Uzun, 'Eskiden bu tarlaların yüzde 60'ı ekilmiyordu. Bu destekler çıktıktan sonra ekim bayağı hızlandı. Hibe yüzde 75 olunca köylüler ektiler. Tohumlar da çok güzel ve kaliteli. Piyasanın en iyilerinden. Bir aydır hayvanları otlatıyoruz. Nisan'ın 15'ine kadar bunu sürekli yaydıracağız. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle desteklerin devamını dileriz' ifadelerini kullandı.