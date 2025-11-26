Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozkurt ilçesinde kuraklık ve mevsimsel yağışlardaki azalmaya bağlı olarak yaşanan içme suyu sorununa kalıcı çözüm sağlayacak 70 milyon TL'lik içme suyu yatırımını hayata geçirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Kentin sürdürülebilir su güvenliğini sağlamak, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyunu ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Bozkurt ilçesinde önemli bir yatırıma start verdi.

Proje kapsamında açılan yeni sondaj kuyusundan içme suyu deposuna uzanan 11 bin 500 metrelik yeni iletim hattının yapımına başlandı.



MODERN ALTYAPI TEKNOLOJİLERİYLE İNŞA EDİLİYOR



Toplam 70 milyon TL bütçeyle yürütülen çalışma ile Bozkurt'un içme suyu kapasitesinin artırılması için kapsamlı bir altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor. Modern altyapı teknolojileriyle inşa edilen hat sayesinde ilçeye iletilen suyun debisinin artırılması, mevcut su kaynaklarında yaşanan kayıpların en aza indirilmesi, su kalitesinin yükseltilmesi ve su kesintilerinin önlenmesi hedefleniyor.



KURAKLIK VE YAĞIŞ AZLIĞINA KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI



Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bozkurt ilçesi, içme suyu ihtiyacını güçlü, sürdürülebilir ve modern bir altyapı üzerinden karşılayacak.

Yeni hattın devreye alınmasıyla, ilçe merkezindeki içme suyu depolarına daha yüksek debide ve daha kaliteli su iletilmesi sağlanacak. Özellikle yaz aylarında artan su tüketimi dönemlerinde önemli avantaj sağlayacak olan yatırım, bölgenin içme suyu güvenliği, iklim koşullarındaki olumsuzluklara rağmen sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacak.



'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ALTYAPI İÇİN ÇALIŞIYORUZ'



Suyun yaşamın ve medeniyetin güvencesi olduğu bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bozkurt ilçemizin içme suyu geleceğini güvence altına almak amacıyla, 70 milyon TL'lik tarihi bir altyapı yatırımını devreye almanın mutluluğu içerisindeyiz. DESKİ Genel Müdürlüğümüzün hayata geçirdiği bu stratejik projeyle, modern teknolojiyle inşa edilen 11 bin 500 metrelik yeni iletim hattını sisteme entegre ediyoruz. Amacımız; Bozkurtlu hemşehrilerimizin musluklarına yüksek debide, yüksek standartta ve kesintisiz içme suyunu ulaştırmak, su kayıplarını tarihe karıştırmaktır. Bozkurt, bu yatırımla birlikte iklim zorluklarına karşı güçlü, sürdürülebilir bir su altyapısına kavuşmuş olacak. Bozkurt ilçemize hayırlı olsun' dedi.