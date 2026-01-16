Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları en acılı günlerinde yalnız bırakmıyor. Taziye evlerine çadır, masa ve sandalye desteğini sürdüren Büyükşehir ekipleri, acıları hafifleterek taziye ziyaretlerinin daha düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşların yakınlarının taziye sürecinde de yanında olmaya devam ediyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında taziye alanları kısa sürede düzenlenerek vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. Taziye ziyaretlerinin gerçekleştirildiği alanlarda ihtiyaçlar doğrultusunda masa, sandalye, tabure ve gerekli ekipmanlar temin edilerek kurulumları yapılıyor. Böylece taziye ziyaretlerinin daha düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

EKİPLER EVE KADAR TESLİM EDİYOR

Açık alanlarda kurulan taziye alanlarında olumsuz hava koşullarına karşı gölgelik kurulumlarını da gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, aldığı önlemlerle taziye sürecinin daha sağlıklı koşullarda sürdürülmesine katkı sunuyor. Vefat bilgisinin iletilmesinin ardından ekipler kısa sürede sahaya intikal ederek alan kurulum ve düzenleme çalışmalarını tamamlıyor, gerekli ekipmanları ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırıyor.

Taziye süresi boyunca ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ekipler tarafından yerinde takip ediliyor. Sunulan taziye destek hizmetleriyle vatandaşların zor günlerinde yanlarında olan Büyükşehir Belediyesi, taziye sürecindeki yükün hafifletilmesini sağlıyor. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda planlı ve koordineli şekilde yürütülen hizmetlerle Büyükşehir ekipleri, ihtiyaç anında hızlı ve etkin müdahaleleriyle vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.