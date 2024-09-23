Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KAİDEF ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Ödüllü Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının yarı final elemeleri yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Federasyonu (KAİDEF) ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen Ödüllü Türk Halk Müziği Ses Yarışmasının yarı final elemeleri yapıldı. Köseköy Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarı final, büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmacıların özgünlüğü ve birbirinden güzel sesleri jüri üyelerini mest etti.

Jüriliğini Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü eğitmenlerinin oluşturduğu yarışmaya 18 yarı finalist katıldı. Türk Halk Müziğine gönül vermiş yarışmacılar birbirinden değerli eserleri başarıyla seslendirdi. Jüri tarafından titizlikle değerlendirilen yarışmacılar arasından 5 kişi finale kaldı. Finalistler 24 Eylül Salı günü saat 17.00’de http://www.kaidef.org/ web sitesinde yayınlanacak.

FİNAL HALKA AÇIK OLACAK

KAİDEF Başkanı Ali Can Kazgan yarı final seçmelerinin ardından açıklamada bulundu. Kazgan, “Yarışmaya katılan yarışmacılarımızın her biri birbirinden değerli ve heyecanlı arkadaşlarımız. Yarışmamıza güzel bir katılım oldu. Ev hanımı da katıldı, gencimizde katıldı amatörce bu işleri yapan arkadaşlarımız da katıldı. İnanıyorum ki finale güzel bir atmosferde gireceğiz. Finalimiz halkımıza açık olacak. Bu süreç içerisinde başta jüri hocalarımıza, müzisyen hocalarımıza, federasyonumuzun komisyon ekibine, federasyon paydaşlarımızdan Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Kocaeli Kent Konseyimize teşekkür ediyorum” dedi.