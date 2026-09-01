Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu.

BATMAN (İGFA) - Batman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet İhsan Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi binasında incelemelerde bulundu.

Aslanlı, Sason İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mutalip Çelik'ten kütüphanede yürütülen çalışmalar ve sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Kütüphanenin birimlerini tek tek gezen Aslanlı, gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak kütüphanenin mevcut durumu ve yürütülen faaliyetleri inceledi.

Kütüphanenin kısa sürede önemli bir başarı yakaladığını belirten Aslanlı, 'Gerçekten kısa zamanda hem ilçemizde hem ilimizde hem de Türkiye'de kendinden söz ettiren bir kütüphane haline gelmiştir.' dedi.

Ziyaret sırasında kütüphanede ders çalışan, kitap okuyan ve araştırma yapan öğrencilerle de bir araya gelen Aslanlı, öğrencilerle sohbet ederek çalışmalarını ve kütüphaneden yararlanma deneyimlerini dinledi.

Aslanlı, kütüphanelerin öğrencilerin eğitim hayatına ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu belirterek, okuma, araştırma ve bilgiye erişim alışkanlığının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.