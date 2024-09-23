Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenlediği çeşitli etkinliklerle sürdürülebilir yaşamı teşvik etti. Okullara bisiklet parkları yapıldı, öğrencilere çevre eğitimi verildi. Miniklere ise geleneksel oyunların yer aldığı eğlenceli etkinlikler düzenlendi. ‘Çocuklar Kitap Okuyor, Trafik Duruyor’ isimli okuma etkinliği ile trafiğe kapatılan yol okuma alanına dönüştürüldü. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerle daha yaşanabilir bir Manisa için etkinlikler düzenledi. Okullara yapılan bisiklet parkları ile öğrenciler bisiklet kullanmaya teşvik edildi. Verilen çevre eğitimleri ile çevreye karşı duyarlılık oluşturulmaya çalışıldı. Atatürk Kent Parkı’nda da düzenlenen çeşitli etkinlikler ile çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Atatürk Kent Parkı’nda düzenlenen ‘Çocuklar Kitap Okuyor, Trafik Duruyor’ etkinliği ile yol, kısa süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Yol, çocuklar için okuma alanına dönüştürüldü. Etkinlikte çocuklar, açık havada kitap okuyup masal dinledi.

HAFTA BOYUNCA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER YAPILDI Her yıl düzenlenen ve sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Hareketlilik Haftası, çevre dostu bireyleri, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım yollarına yönlendirmek, şehirlerdeki trafiği azaltarak hava kirliliğini düşürmeyi hedefliyor. Hareketlilik haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası sebebiyle öğrencilerin bisiklet kullanımını kolaylaştırmak adına Yunusemre ilçesi Sosyal Bilimler Lisesi ile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine bisiklet park alanları oluşturdu. Oluşturulan park alanları ile öğrenciler bisiklet kullanımına teşvik edildi.

BÜYÜKŞEHİRİN ÇEVRE DOSTU PROJELERİ ANLATILDI Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Yunusemre MABEM’de bulunan 8. sınıf öğrencilerine eğitim verdi. Çevre dostu ulaşım konusu ve bilinçli bir gelecek oluşturmayı hedefleyen eğitimde bilgiler Katı Atık Yönetimi ve İkmal Şube Müdürü Birçe Türk tarafından öğrencilere aktarıldı. Eğitimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri, evsel atıkları trenle taşıması ve Büyükşehir’in kurduğu güneş enerji santralleri hakkında bilgiler verdi.

GELENEKSEL OYUNLAR İLE EĞLEDİLER Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocukları dijital ortamdan uzaklaştırmak amacıyla ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Projesi’ kapsamında Atatürk Kent Parkı Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde minikler ve aileleriyle birlikte etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunlardan ‘yağ satarım bal satarım’, ‘yakan top’, ‘halat çekme’, ‘ip atlama’, ‘çuval yarışı’ ve ‘sek sek’ gibi geleneksel oyunlarla eğlenceli vakit geçirdi.