İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’daki bakımsız haralarda aç ve susuz bırakılan üç sahipsiz atı kurtararak Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’ne nakletti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine Buca'da bulunan bakımsız haraları denetledi. İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile İlçe Tarım Müdürlüğü, Buca Belediyesi ve HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) polis ekiplerin de katıldığı denetimde üç bakımsız at tespit edildi.

Yapılan incelemede atların çipsiz ve sahipsiz olduğu belirlendi. Sahipsiz atlar, canlı hayvan nakil araçları ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde bulunan Yükten Düşmüş Binek Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne nakledildi. Çip takılan atların bakım ve tedavisine başlandı.

ATLAR ARTIK GÜVENDE

İki erkek ve bir dişi atın günlerce aç ve susuz bırakıldığı öğrenildi. Atların artık güvende olduğunu belirten. Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü Sorumlu Veteriner Hekimi Beliz Demir Görgün, “Bize gelen ihbar üzerine hemen harekete geçtik. Buca'da bulunan haralarda açlığa terk edilmiş üç at bulduk. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatı üzerine hayvanları buraya getirdik” dedi.

PAKO’DA YAŞAYACAKLAR

Beliz Demir Görgün, atların genel durumlarının iyi olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Atlarımız burada deneyimli veteriner hekim ve bakıcılarla birlikteler. Emin ellerdeler. Yaşamlarını artık burada sürdürecekler. Uzman ekiplerimiz sayesinde gerekli muayeneleri yapılacak. Gerekli tedavi ve beslenme prosedürleri uygulanacak. Böylece onları sağlığına kavuşturacağız. Onlara yeni bir hayat vereceğiz. Diğer hayvanlarımızla birlikte sosyal bir ortamda, sağlığına kavuşmuş şekilde hayatlarını sürdürecekler.”

Pako’da yeni gelen üç at ile birlikte bakım altında olan atların sayısı 7’ye yükseldi. Merkezde 10 da eşek bulunuyor.