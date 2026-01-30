Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla araç filosunu yeni araçlarla güçlendirdi.

ANTALYA (İGFA) - Araç envanterine kazandırılan yeni araçlar için düzenlenen 'Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla toplam 847 milyon TL yatırım bedeliyle 256 yeni aracın Antalya'ya kazandırıldığını kaydetti.

Gazipaşa'dan Kaş'a kadar Antalya'nın her noktasında hizmetlerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun gücüne güç katan yeni araç eklemeleri yaptı.

Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi, tamamı kendi öz kaynaklarından karşılanan 847 milyon TL bedelle 256 aracı envanterine ekledi.

ANTALYA'YA HAYIRLI UĞURLU OLSUN

ASAT ve Büyükşehir'in hizmetlerinde kullanılacak bu araçlarla bizim önceliğimiz, hedefimiz nettir diyen Başkan Vekili Özdemir, 'Antalya'nın her sokağına, her mahallesine, her vatandaşa; kesintisiz, kaliteli hizmeti götürmek. Buradaki ekskavatör, kepçe, arazöz, çekici, tır, damperli çöp kamyonu, forkliftimiz, motosikletimiz, yol temizleme süpürme araçlarımız, kanal açma makinemiz, transitlerimiz ve teleskobik yükleyicilerimiz ile toplam 256 aracımız Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun' şeklinde konuştu.

Büşra Özdemir, daha sonra milletvekili Mustafa Erdem ve beraberindeki heyet ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin yeni araçlarını inceledi.