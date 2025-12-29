Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 27 Aralık Büyük Atatürk Koşusu'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi Atletizm Altyapı sporcuları önemli bir başarıya imza attı.

MUĞLA (İGFA) - Farklı yaş kategorilerinde gerçekleştirilen yarışlarda Büyükşehir sporcuları, organizasyonu 5 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

SPORCULAR ALTIN, GÜMÜŞ VE BRONZ MADALYALAR ALDI

Yarışlarda Yıldız Erkekler kategorisinde Kerem Batur Genç, Küçük Erkekler kategorisinde Alper Çakmak, Küçük Kızlar kategorisinde Mine Filiz, Minik Erkekler kategorisinde Deniz Çelebi ve Minik Kızlar kategorisinde Lara Karageç birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Küçük Erkekler kategorisinde Ali Efe Gümüş ve Yağız Öntaş, Küçük Kızlar kategorisinde Elif Gönül Acar ile Minik Kızlar kategorisinde Fatma Meryem Kutlu gümüş madalya kazanırken, Küçük Kızlar kategorisinde Zeynep Onur üçüncü olarak bronz madalya elde etti. Küçük Erkekler kategorisinde yarışan Yüksel Kıvrık ise müsabakaları dördüncü sırada tamamladı.

BAŞKAN ARAS: 'SPORCULARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRDI'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarışlarda elde edilen başarılarda emeği bulunan antrenörler Can Küçükbilgili ve Salih Miraç Büyükaslan'a teşekkür ederek, 'Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı organizasyonda elde edilen başarılar bizleri gururlandırdı. Disiplinli çalışmalarıyla bu dereceleri kazanan sporcularımızı ve onların yetişmesinde büyük emek veren antrenörlerimizi yürekten kutluyor, sporcularımıza başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.' dedi.