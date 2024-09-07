Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yıkımı için düzenlenen ihaleye 6 firma katıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eylül ayı ilk encümen toplantısı gerçekleştirildi. Çeşitli konuların görüşülerek karara bağlandığı encümende yıkım ve kiralama ihaleleri de düzenledi. İhale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından ihale sonuçlarının açıklanacağı bildirildi. Bu kapsamda Körfez İlçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde yer alan Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yıkımı için düzenlenen ihaleye 6 firma katılarak teklif verdi. Bir firmanın yetersiz belge nedeniyle ihale dışı kaldığı ihale de en yüksek teklif 2 milyon 101 bin TL+yüzde 20 KDV oldu. İhaleye katılan firmalar ve teklifleri şöyle; Medet Ergin:2 milyon 101 bin TL, Esser Yıkım İnşaat:1 milyon 250 bin TL, Çalık İnşaat:1 milyon 249 bin TL, Arslan Can Serdar Gemi:755 bin TL, Acar Yıkım ve İnşaat: 350 bin TL

EREĞLİ’DEKİ BALIK YAZIHANELERİ İÇİN İHALE

Öte yandan Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yer alan balık yazıhaneleri için de kiralama ihaleleri gerçekleştirildi. 2 numaralı yazıhane için Marmara Balıkçılık ve Gıda Mamulleri adına İsmail Saki Çalık 5.300 TL+KDV, 3 numaralı yazıhane için Ali Çalık adına Abdülkerim Özdere 5.300 TL+KDV ve 4 numaralı yazıhane için İsmail Saki Çalık 6.150 TL+KDV’lik teklif verdi.