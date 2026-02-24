Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası geniş bir katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç judocular kıyasıya mücadele etti. Kağıtspor'dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Kocaeli'ne büyük bir gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - 'Sporun Başkenti Kocaeli' vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası zevkli ve heyecanlı müsabakalara sahne oldu.

İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda iki gün süren şampiyonaya 52 ilden 690 sporcu katılırken, sporseverlerin ilgisi de bir hayli yüksek oldu.

KAĞITSPORLU 13 SPORCU MADALYA KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası kadın ve erkekler kategorilerinde 14 farklı siklette düzenlenirken, şampiyona bu yıl ilk kez 5 minder üzerinde gerçekleştirildi.

Nefes kesen final müsabakalarıyla şampiyonların belli olduğu organizasyonda Kağıtspor'dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Kocaeli'ne büyük bir gurur yaşattı.

Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Büyükşehir ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.