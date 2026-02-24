Son haftalarda yaşanan hakem kararlarına tepki gösteren Darıca Türkelispor Kulübü, yazılı açıklama yayımlayarak Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nu göreve çağırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Darıca Türkelispor Kulübü, son haftalarda oynanan karşılaşmalarda aleyhlerine verilen hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, üst üste yaşanan hataların takımın emeğini zedelediği ifade edildi.

Açıklamada, geçtiğimiz hafta oynanan Pamukovaspor maçında verilen kararların kamuoyunda da tartışma yarattığı belirtilerek, 'Faul dahi olmayan bir pozisyonda oyuncumuza kırmızı kart gösterilmiş, yine futbol otoritelerinin ortak kanaatine göre faulle ilgisi bulunmayan bir pozisyonda penaltı kararı verilmiştir' denildi.

'KARAMÜRSELSPOR MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI'

Kulüp, son olarak oynanan Karamürselspor karşılaşmasında yaşananların sabırlarını taşırdığını ifade etti. Açıklamada, önce haksız bir penaltı kararı verildiği, ardından uzatma dakikalarında ofsayt olduğu belirtilen bir pozisyonda oyunun devam ettirilmesi sonucu yenen golle maçın seyrinin değiştiği savunuldu.

Hakem triosunun kritik hatalarının maç sonucuna doğrudan etki ettiği ileri sürülen açıklamada, 'Galibiyetimiz gasp edilmiştir' ifadeleri kullanıldı.

TFF VE MHK'YA ÇAĞRI

Darıca Türkelispor yönetimi, futbolcuların sahada verdiği emeğe sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na çağrıda bulundu.

Kulüp açıklamasında, 'Emeklerimizin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Ayrıcalık değil, adalet bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.