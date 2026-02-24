Kayseri'de altyapı futbolunun gururu olan Kocasinan Belediye Spor, U14 Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Kayseri Şampiyonu oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Final mücadelesinde Kayseri Atletik Spor ile Sümer Stadı'nda karşılaşan Kocasinan Belediye Spor, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılarla rakibini 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazandı.

'İnsana yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır'

Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlere verilen değerin altını çizerek 'Şampiyon sporcularımızla gurur duyuyorum. Çocuklarımızın bu başarılarını görmek tarifsiz bir mutluluk. Belediyecilik sadece fiziki hizmetler yapmak değildir, asıl önemli olan insana yatırım yapmaktır. Bu odağın merkezinde gençlerimiz ve çocuklarımız var. Onların hayatlarına sporla dokunmak, onları sporla büyütmek bizim için çok kıymetli. Binlerce çocuğumuzu sporla buluşturmak için çalışıyoruz. Yeter ki çocuklarımıza sahip çıkalım. Elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duyuyor, tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum.' İfadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek adına gençlere yönelik spor ve eğitim yatırımlarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kayseri şampiyonu olan genç sporcular ise, kendilerine sağlanan imkânlar ve destekler için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, Türkiye Şampiyonası'nda da Kayseri'yi en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdi.