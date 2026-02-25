Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Alanya'da iki gün süren UCI 1.2 Grand Prix Alaiye Yarışında 1 altın, 1 gümüş, 1 de bronz madalya kazanarak klasman şampiyonluğu elde etti. Büyükşehirli judocular ise Kocaeli'de düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 1 altın, 4 bronz olmak üzere 5 madalyayla kürsüde yer aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği bu derecelerle hem şehri en iyi şekilde temsil etmeyi hem de Türk sporuna katkı sunmayı sürdürüyor.

BİSİKLET TAKIMI, YENİ SEZONDA DA MADALYALARI TOPLAMAYA DEVAM EDİYOR

UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan UCI 1.2 Grand Prix Alaiye Yarışı, Alanya'da düzenlendi. 2026 sezonunun ikinci yarışı 21 ülkeden 19 takımla toplam 119 sporcunun katılımıyla ve 127 kilometre olarak gerçekleşti. Dünyanın farklı kıtalarından önemli kulüplerin profesyonel bisikletçilerinin yer aldığı yarışta Konya Büyükşehir Belediyesporlu bisikletçiler kürsüde yer alarak hem ülkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil etti.

Takımların sezon performanslarını test etmeleri fırsatı da veren bu kritik yarışta milli takımın gelecekteki önemli isimleri arasında yer alan Büyükşehirli sporcular Mustafa Tarakçı ve Ramazan Yılmaz kürsüde yer aldı. Takım mücadelesi ile sprint finiş ile biten yarışta jant farkı ile Mustafa Tarakçı ikincilikle gümüş, Ramazan Yılmaz ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Mustafa Tarakçı aynı zamanda U-23 klasmanında şampiyon oldu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Uluslararası Alaiye Kriteryum Yarışı, 96 sporcu ile 1.7 km üzerinden 25 turda toplam 42.5 kilometre olarak koşuldu. Önemli rakiplerle kıyasıya mücadele içine giren Konya Büyükşehir Belediyesporlu Ramazan Yılmaz, yarışı lider tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

BÜYÜKŞEHİRLİ JUDOCULAR KOCAELİ'NDEN 5 MADALYA İLE DÖNDÜ

Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası 21-22 Ocak tarihlerinde Kocaeli'de düzenlendi.

52 şehirden 376 erkek, 317 kadın olmak üzere toplam 693 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 12 sporcuyla mücadele etti. Büyükşehir'in judocuları minderi boş bırakmadı ve toplam 5 madalya ile kürsüde yer aldı. İki gün süren şampiyona sonunda sarı-siyahlı kulübün sporcuları, 1 altın, 4 bronz olmak üzere 5 madalyayı boynuna geçirdi.

70 kiloda yarışan Ecem Baysuğ, rakiplerini tek tek saf dışı bırakarak şampiyonluk elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda Şeyma Yıldırım, 52 kiloda Sude İnan, 78 kiloda Kevser Dilbirliği ve 100 kiloda Mehmet Kısa elde ettikleri üçüncülükle bronz madalya kazandı. Büyükler kategorisinde ilk kez 5 minder üzerinden gerçekleştirilen şampiyonada yüksek tempolu karşılaşmalar yaşanırken, Büyükşehirli sporcuların sergiledikleri performanslar büyük alkış aldı.