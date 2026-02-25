Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde Yusuf Alemdar öncülüğünde başladığı sporda tarihi yatırımları birer birer şehre kazandırıyor. Başkan Alemdar'ın müjdesini verdiği 10 futbol, voleybol ve basketbol sahalarının inşasının Sakarya'nın dört yanında tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın dört bir yanında kırsalda, merkeze en uzak noktalarda gençlerin en donanımlı yatırımlarla sporla buluşması, sporla gelişerek büyümesi, Türkiye'yi en başarılı şekilde temsil etmesi için başlatılan '10 Futbol, 10 Voleybol ve Basketbol Sahası' projeleriyle ilgili beklenen müjde geldi.

'Sporda başarı tesisleşmeyle gerçekleşecek. Daha başarılı bir nesil sporla büyüyecek' açıklamasıyla bir söz veren Başkan Yusuf Alemdar, süratle başlatılan sahaların yapımında bugün itibarıyla %100'lük seviyeye ulaştıklarını ve her bir yatırımın gençlerin hizmetine açıldığını açıkladı. Tarihin en büyük yatırımlarıyla şehre kapalı spor salonları, kompleksler, yüzme havuzu, gencik merkezi kazandıran BüyükşehirAdapazarı Kurtbeyler, Arifiye Hanlıköy, Erenler Küçükesence, Ferizli Sinanoğlu, Geyve Eşme ve Bayat, Karasu Adatepe, Söğütlü Soğucak, Karapürçek Yazılıgürgen ve Erenler Çaybaşı Hürriyet mahallelerini spor yatırımlarıyla buluşturdu.

Binlerce çocuğun, gencin merakla, nefeslerini tutarak bekledikleri projelerin tamamı kapılarını Sakaryalılara açtı. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve modern alanlarda sporla büyüyeceğibir altyapı oluşturuldu.

İlçelerdeki spor alanlarının spor altyapısına katkı yapacağını vurgulayan Başkan Alemdar, 'Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her platformda belirtiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Sapanca, Kaynarca, Adapazarı ve Erenler'de kapalı spor salonları ve Arifiye'de Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi inşa çalışmalarımız sürüyor. Spor yatırımlarının belki de en önemli ayağı olan 10 futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Gençlerimizin sporla büyüyeceği, gelişimini sporla hızlandırarak vatanımızı temsil edeceği yatırımlarımızın her biri kapılarını açtı ve hazır.Hayırlı olsun' diye konuştu.