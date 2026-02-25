Kocaeli İzmit Belediyesi, üst yapı yenileme çalışmalarını tamamladığı Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi'ni Atatürk motifli aydınlatmalarla ışıl ışıl ve modern bir görünüme kavuştu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, cadde ve sokakları yenileyerek kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, yıllardır bakım bekleyen Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesini de asfalt, kaldırım ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte ışıl ışıl ve modern bir görünüme kavuşturuldu.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLANACAK

Yenileme çalışmaları kapsamında eski aydınlatma direkleri kaldırılarak yerine modern 27 adet LED'li dekoratif aydınlatma direği monte edildi.

Yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından gerçekleştirilen aydınlatma değişikliği, caddeye estetik bir görünüm kazandırırken, aynı zamanda enerji verimliliği sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yeni aydınlatmalarla caddede gece görüşü iyileştirilerek bölge halkına güvenli ve modern bir yol sunuldu.