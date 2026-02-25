Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçede konteyner yanlarına gelişi güzel bırakılan kaba atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu belirterek, bu tarz atıkları bulunan ilçe sakinlerinin müdürlüğe bildirilmesi ve atıkların adreslerden toplanılması gerektiğinin altını çizdi.

KOCAELİ (İGFA) - Sıfır atık alanında öncü çalışmaları hayata geçiren ve bu noktada önemli projeleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi, kaba atık noktasında uyarılarda bulundu.

Belirlenen program çerçevesinde ilçe sakinlerinin kaba atıklarını, adreslerinden toplayan Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gelişigüzel olarak konteyner kenarlarına ya da boş alanlara bırakılan kaba atıklar konusunda ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu. Çevreye gelişigüzel olarak bırakılan atıkların, çevre kirliliği oluşturduğunun altını çizen Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, ilçe sakinlerini bu konuda daha duyarlı olmaya ve atıkların Çayırova Belediyesi'ne bildirilerek, adreslerden toplanması gerektiğinin altını çizdi.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı; 'Kaba atıklar, dolap, çekyat, yatak vb. evsel atıklardır. Bu atıkların konteyner yanlarına ve sokak aralarına bırakılması yasaktır ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Çayırova Belediyesi olarak kaba atıklarınızı randevu sistemi ile adreslerinizden, belirlenen günlerde alıyoruz. Bunun için 0531 382 51 50 numaralı Whatsapp ihbar hattımıza adres bilgisi göndermeniz yeterlidir. Lütfen kaba atıklarınızı randevu almadan belirlenen günler dışında çıkarmayınız.'

MAHALLE MAHALLE TOPLANIYOR

Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri mahalle bazlı yaptıkları çalışma duyurusunda, Pazartesi günü Özgürlük ve Yenimahalle'de, Salı günü Emek ve Çayırova Mahallelerinde, Çarşamba günü İnönü ve Atatürk Mahallesi'nde, Perşembe günü Akse, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalllesi'nde kaba atık toplaması yapıldığını belirtirken, Cuma günü ise ilçe genelinden dal budak atıklarının toplandığı dile getirildi. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden ise konuya ilişkin, 'Belirlenen günler dışında, randevu alınmadan sokaklara atık bırakmak yasaktır ve cezai işlem uygulanmaktadır' denildi.