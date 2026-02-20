Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.'ye bağlı Hızır 41 Üretim Tesisi, 11 Ayın Sultanı'nın gelmesi ile birlikte Ramazan pidesi üretimini başlattı. Hijyenik koşullarda üretilen 300 gramlık Ramazan pideleri Halk Ekmek noktalarında 20 TL'den satışa sunuluyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş.'nin Hızır 41 Üretim Tesisleri'nde özenle hazırlanan Ramazan pideleri, Halk Ekmek noktaları aracılığıyla vatandaşların iftar sofralarına ulaşıyor.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi Ramazan pideleri, 11 Ayı Sultanı'na özel olarak Antikkapı tarafından hijyenik ve modern üretim hatlarında özenle hazırlanıyor. Kocaeli genelindeki Halk Ekmek satış noktalarına hızlı bir şekilde ulaştırılan pideler, uygun fiyatı ile şehrin dört bir yanındaki iftar sofralarına taşınıyor.

Hızır 41 Üretim Tesisinde gıda güvenliği ve kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen üretim sürecinde, hamur hazırlığından pişirme aşamasına kadar tüm adımlar titizlikle denetleniyor. 300 gram olarak hazırlanan Ramazan pideleri, Halk Ekmek noktalarında 20 TL'den satışa sunuluyor. Böylelikle Büyükşehir, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu Kocaeli'nin dört bir yanındaki iftar sofralarına taşıyor.

HALK EKMEK BÜFELERİNİN HİZMET SAATLERİ

Halk Ekmek büfeleri Ramazan ayı boyunca resmi tatiller ve pazar günleri dışında haftanın 6 günü hizmet verecek. Büfeler; sabah 09.00-11.30 ve akşam 16.00-18.30 saatleri arasında vatandaşların pide ihtiyacını karşılayacak.