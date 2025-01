Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençler için baştan tasarladığı Halkevi Gençlik Merkezi’ni hizmete aldı. Açılışta konuşan Başkan Büyükakın, “Bu eşsiz merkez, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir ilham kaynağı olacak” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin sembol yapılarından biri olan Halkevi’ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekân haline getirdi.

Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan Halkevi’ni gençlik merkezi olarak, gençlerin ve Kocaeli halkının kullanımına sunan Büyükşehir, merkez içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini vererek açılışı Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yaptı.

Son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi’nin açılış törenine; Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, KOSTÜ Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, gazeteciler, STK temsilcileri, vatandaşlar ve gençler katılım gösterdi. Açılış töreninde gençlerin sergilediği tiyatro gösterisi büyük beğeni topladı.

“GENÇLERİN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRALIM”

Programın açılışında katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, gençlerin gösterisini çok beğendiğini söyledi. Büyükakın, “Gençlerin önündeki fırsatları artıralım, onların işlerini kolaylaştıralım, gölge etmeyelim, onlar her şeyin farkındalar. Gençler her şeyin en iyisini yapmak için donanımlılar. Onların bizden daha iyi işler yapacağına yürekten inanıyorum. Bu memleketin evlatları tarihin zor şartları altında inanılmaz şeyler başardı. Bunların hepsini biliyorsunuz. Asıl bundan sonra başlıyor. Hayal etmeye başladığınızda ve o hayalin peşinden gittiğinizde başarılmayacak hiçbir şey yok. Hayal etme imkânlar dünyasına ait bir şeydir. Şu olabilir mi diye düşünüyorsanız, o olabilecek bir şeydir. Gayret ederseniz her şey olur. Bu milletin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

“HALKEVİ’NİN ADI DEĞİŞTİRİLMEDİ”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, “Bir önceki valimiz Seddar Yavuz’u da programa davet ettik. Yoğun programı nedeniyle katılamayacağını ifade etti. Kendisinin bu restorasyon projesinde çok büyük emeği var. Gösterdiği gayret sebebiyle teşekkür ediyorum. Bu tür binaların yapılması büyük zorluktur. Sadece yapmak değil, buranın sürdürülebilir olması da önemli. Bu bina şehre hizmet edecek. Kütüphaneler fonksiyon değiştiriyor. Gençler hep yeni tür kütüphaneler istiyor, biz de isteklerine cevap verdik. Halkevi’nin adının değiştirilmesi mümkün değil ama yeni fonksiyonlarla birleştirilmesi mümkün. Adı yine Halkevi ama Halkevi Gençlik Merkezi. Sanat, teknoloji ve kültürel aktivitelerle dolu bu eşsiz merkez, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir ilham kaynağı olacak” dedi.