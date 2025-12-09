İstanbul'da Maltepe Belediyesi, daha yaşanabilir bir kent ve temiz bir çevre hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İlçedeki kadın sosyal yaşam merkezlerinde bir hafta boyunca evde sürdürülebilirlik eğitimi, su ve enerji tasarrufu ile çevre ve iklim temalı eğitim programları düzenleniyor.

Eğitimlerde, Maltepeli kadınlara evde tasarruf sağlamanın püf noktaları, enerji ve su yönetiminde farkındalık, geri dönüşümün önemi, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve değerlendirilmesi gibi konularda kapsamlı bilgiler veriliyor.

Belediye bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, seminerlerden çalıştaylara, okul ve okul öncesi eğitim yerlerine yapılan ziyaretlere kadar geniş bir yelpazede sürdürdüğü çevre bilinci çalışmalarını kadınlara yönelik programlarla güçlendiriyor.

Yetkililer, eğitimlerin amacının yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda toplumsal ölçekte çevre farkındalığını artırmak olduğunu belirtiyor. Maltepeli kadınların bu sürece katılımıyla ilçede sürdürülebilir yaşam kültürünün daha da güçlenmesi hedefleniyor.