Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'de Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Dönem Açılışı'nda öğrencilerle buluştu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir'de Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Dönem Açılışına katılarak Beyşehirli öğrencilerin coşkusuna ortak oldu.

Beyşehir Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla gençlere spor alanları inşa etmeye ve onların her yaşta gelişimine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan Altay, 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla yeni markalar oluşturarak sporda önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, 'Beyşehir'de bu amaçla açmış olduğumuz yaz spor okullarımıza 1.000 öğrencimiz katıldı ve sezonu tamamladık. Şimdi dönemlik spor okullarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah kış döneminde de 1.000 öğrencimize burada hizmet vereceğiz. 19 eğiticimiz, 3 spor salonunda bir çim saha ve bir tenis kortunda bu işleri gerçekleştirmiş olacağız. Yine Bilgehanelerimiz, Lise Medeniyet Akademileri'miz, Genç KOMEK'lerimiz de çocuklarımızın emrinde. Halk Oyunları Ligi'miz 12 ilçemizin katılımıyla gerçekleştiriliyor. İnşallah 31 ilçemizin tamamının katılacağı bir programla çocuklarımızın hem motor becerilerini geliştirebilecekleri hem birlikte hareket etmeyi öğrenecekleri hem de kültürümüze ait bir harmanın içinde olacakları bir yapıyı oluşturmaya gayret ediyoruz. Beyşehir'imiz de bu manada 230 öğrencimizle geleneksel oyunlarımıza eşlik ediyor, ilgili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

PARKUR KONYA, YÜZME BİLMEYEN KALMASIN, VOLEYBOL TURNUVALARI, DOĞA KAMPLARI

Öğrencilerin mesleki anlamda da kendilerini geliştirebilmeleri için her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Altay, 'Yine Parkur Konya'da özellikle Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulu, polislik, askeri ve bekçilik için 200'e yakın kardeşimizle burada çalışmalar yürüttük. Yüzde 94 başarı oranıyla onların da meslek sahibi olmalarına imkan sağlamış olduk. Beyşehir'imizde inşallah diğer ilçelerimizde olduğu gibi 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' programı kapsamında 3. Sınıf öğrencilerimizle yeni bir yola çıkıyoruz. İnşallah Beyşehir'imizde mezun olan her çocuğumuz yüzmeyi öğrenerek eğitim hayatını tamamlamış olacak. 23 Kasım'da bu projemize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte başlıyoruz. İnşallah 1.000'e yakın öğrencimiz okul saatlerinde öğretmenler eşliğinde havuza getirilerek Gençlik Spor İlçe Müdürlüğümüz ile koordinasyonlu şekilde yüzme öğrenmelerini sağlayacak bir programı icra etmiş olacağız' diye konuştu.

'Değerli gençler sizler, bu aziz şehrin umudu yarınlarımızın en güçlü nefesisiniz' diyen Başkan Altay, sporun sadece bedenin değil, ruhun, ahlakın ve iradenin de terbiyesi olduğunu söyledi.