Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilinci oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ortak bir farkındalık çalışması düzenledi.

Lokomotif Çocuk Köyü'nde düzenlenen Afet Farkındalık Atölyesi'nde çocuklara deprem gerçeği oyun, deneyim ve canlandırma yoluyla aktarıldı.

OYUNLARLA DEPREM GERÇEĞİ ANLATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Afet Farkındalığı' için ortak bir çalışmaya imza attı. Lokomotif Çocuk Köyü'nde eğitim gören miniklere ve ailelerine 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

Çocukların erken yaşlarda afetlere karşı bilinçlenmesi, hem kendi güvenliklerini sağlamaları hem de çevrelerine örnek olması amacıyla düzenlenen eğitimler; çocuklara oyun, deneyim ve canlandırma yoluyla aktarıldı.

ÇOCUKLAR DEPREM ÇANTALARINI HAZIRLADI

Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nca verilen eğitimlerde afet öncesi, afet anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayati öneme sahip bilgiler verildi. Lokomotif çocuk köyü öğretmenlerine ise olası bir afet durumuna hazırlamak amacıyla tahliye tatbikat eğitimi, öğrencilere ise afet farkındalık eğitimleri verdi.

Aileler ve çocukları deprem sırasında yapılması gerekenleri uygulayarak öğrenme fırsatı buldu. Ayrıca çocuklar için 'Deprem Çantasında Neler Olmalı?' atölyesi düzenlendi. Atölyede çocuklar kendi afet çantalarını hazırlayıp, gerçek afet çantasında neler olması gerektiğini görsellerle öğrendi.

TAHLİYE TATBİKATI

Eğitim ve atölye çalışmalarının sonunda ise Lokomotif Çocuk Köyü'nde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında öğretmenler hem kendileri hem öğrencileri için afet ve acil durumlara karşı almaları gereken tedbirleri uygulama fırsatı buldu.

Minik öğrencilere afet bilinci kazandırmak için uygulamalı deprem senaryosu gerçekleştirildi. Deprem sırasında 'Çök-Kapan-Tutun' yöntemi uygulandı. Ardından öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde güvenli alana tahliye işlemi gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi verdiği eğitimlerle afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplumun oluşturulmasını amaçlıyor.