İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Beylikdüzü Kış Festivali, Yaşam Vadisi'nde canlı müzik performansları, el emeği stantları ve çocuklara özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da yeni yıl heyecanını Yaşam Vadisi'nin dört bir yanına taşıyan Beylikdüzü Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Beylikdüzü Kış Festivali', tüm coşkusuyla devam ediyor.

El emeği hediyelik ürünlerden sıcak lezzetlere uzanan stantlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken festival alanı, her yaştan katılımcıya keyifli anlar yaşatıyor.

Canlı müzik performanslarıyla renklenen etkinlikler, özellikle akşam saatlerinde alandaki atmosferi daha da canlandırıyor. Festival kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı ise çocukların en çok ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer alıyor. Renkli görüntülere sahne olan festival, ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşamasına olanak tanıyor.

Müziğin ritmiyle kış mevsiminin büyülü atmosferini bir araya getiren Beylikdüzü Kış Festivali, 30 Aralık tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.