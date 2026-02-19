Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefat eden vatandaşların cenaze nakil işlemlerini ücretsiz karşılıyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunulan hizmet kapsamında cenazeler, şehir içi ve şehirlerarası olmak üzere güvenli, hızlı ve koordineli bir şekilde naklediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri ile vatandaşın acılarını hafifletiyor. Bir telefonla vatandaşların tüm cenaze hizmetleri Büyükşehir tarafından ücretsiz karşılanırken, cenaze nakil araçlarıyla da hizmet kalitesi en üst seviyeye çıkarılıyor. Cenaze nakil sürecinin hızlı ve düzenli ilerlemesi amacıyla dijital ve merkezi koordinasyon sistemi kullanılıyor.

Ölüm belgesinin alınmasının ardından başlayan süreç, tek merkezden yönetilerek en kısa sürede ve eksiksiz şekilde tamamlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, karayolu ile ulaşımın uzun sürdüğü mesafelerde ise defin sürecinin gecikmemesi adına havayolunu kullanıyor. 400 kilometrenin üzerindeki mesafelerde cenazeler uçakla nakledilirken, hava yolu dâhil tüm cenaze nakil işlemleri ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Cenaze nakillerinde soğutmalı cenaze nakil araçları kullanılarak, sağlık ve hijyen kuralları ön planda tutuluyor. Sürecin her aşamasında temizlik, düzen ve güvenlik esas alınarak vatandaşlara güvenilir bir hizmet sunuluyor.

Cenaze hizmetlerine ilişkin tüm süreçlerde vatandaşlara 7/24 saat kesintisiz destek veriliyor. Cenaze nakil işlemleriyle ilgili bilgi ve destek almak isteyen vatandaşlar, günün her saati hizmet veren Alo 188 hattı üzerinden yetkililere ulaşabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi verilerine göre; 2025 yılında şehir içi ve şehirlerarası olmak üzere toplam 11 bin 228 cenazenin nakli ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Aynı yıl il dışına toplam 2 bin 497 cenaze nakli yapılırken, bu nakillerin bin 834'ü karayolu, 663'ü ise havayolu ile sağlandı.