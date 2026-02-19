Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY), yeni dönem vizyonunu ve yol haritasını belirlemek amacıyla kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdi. SİVİLAY, ikinci 20 yılına girerken Bursa için düşünen, üreten ve sorumluluk alan bir sivil yapı olma hedefini güçlendirmeyi amaçlıyor.

BURSA (İGFA) - Çalıştaya Danışma Kurulu üyeleri, eski dönem başkanları, Yönetim Kurulu üyeleri ve SİVİLAY üyeleri katıldı.

Toplantıda derneğin kuruluş amacı, bugüne kadar yürütülen çalışmalar ve mevcut etki alanı değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde üstlenilmesi gereken rol üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın açılışında konuşan SİVİLAY Başkanı Sibel Bağcı Uzun, SİVİLAY'ın 21 yıl önce Bursa için düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan bir sivil irade olarak kurulduğunu ifade ederek, 'İkinci 20 yılına girerken daha görünür, daha cesur ve daha etkili bir yapı olmak için birlikte karar vereceğiz. Bursa hızla değişiyor; bu şehirde aklı ve vicdanı olan sivil yapılara her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.' dedi.

Moderatörlüğünü Sivilay YK Üyesi Sertaç Şipka'nın yürüttüğü çalıştayda kurumsal yapının güçlendirilmesi, kent gündeminde daha etkin rol alınması, proje üretme kapasitesinin artırılması ve üyelerin aktif katılımının güçlendirilmesi başlıkları öne çıktı.

Toplantı çıktıları doğrultusunda hazırlanacak Vizyon Çalışma Raporu üyelerin değerlendirmesine sunulacak ve yeni dönem yol haritası ve faaliyet planı kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi..