İZGİM'i ziyaret eden Bulut Anaokulu öğrencileri, kitaplarla buluştu, atölyeleri gezdi ve eğitici etkinliklerle dolu keyifli bir gün geçirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), farklı okullardan öğrencileri ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda İZGİM, Bulut Anaokulu öğrencilerini misafir etti. Ziyarette öğrenciler, İZGİM Çocuk Kütüphanesi'nde kitaplarla buluştu. Öğrencilere kütüphane hakkında bilgi verilirken kitap okumanın önemi anlatıldı. Ayrıca çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla geri dönüşümün önemi üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Program kapsamında minikler, İZGİM bünyesinde Türk el sanatları alanında üretim yapan girişimci kadınların atölyelerini gezerek çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı. Farklı bir deneyim yaşayan öğrenciler, Keçe Atölyesi'nde düzenlenen anahtarlık yapımı etkinliğine katılarak el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ziyaretin sonunda öğrenciler ve öğretmenler, İZGİM Masal Oyun Odası'nda keyifli vakit geçirdi.