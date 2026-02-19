Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, 'Bölgelerimizden Türküler' konseriyle izleyenlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından türkülerin seslendirildiği konser, duygusal anlara sahne oldu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, hazırladıkları 'Bölgelerimizden Türküler' konseriyle yeteneklerini sergiledi. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin farklı yörelerine ait türküler seslendirilirken, salonu dolduran davetliler duygusal anlar yaşadı.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şeyma Kılınç ve kurum yöneticileri katıldı.

Konser, çocukların yeteneklerini sergilediği ve izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunduğu bir etkinlik olarak kayda geçti.