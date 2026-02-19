İstanbul Bakırköy Belediyesi, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kartaltepe Mahallesi 134, 135 ve 136 ada bazlı dönüşüm projesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katıldığı toplantıda dönüşüm süreciyle birlikte konutların planlamasına dair detaylar da vatandaşlarla paylaşıldı.

Belediyenin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantı mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katıldığı toplantıda imar ve planlamadan sorumlu başkan yardımcısı, Bakırköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü ile Kentsel Dönüşüm Müdürü ve meclis üyeleri tarafından proje sürecine ilişkin kapsamlı sunum yapıldı.

Ada bazlı dönüşüm modeli, planlama aşamaları ve izlenecek yol haritası detaylı şekilde anlatıldı. Ayrıca yapılması planlanan konutların mimari planlaması, yerleşim düzeni ve teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de vatandaşlarla paylaşıldı.

Mahalle sakinlerinin sorularının yanıtlandığı toplantıya belediye meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı. Yetkililer, sürecin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yürütüleceğini belirterek vatandaşların görüş ve taleplerinin dikkate alınacağını ifade etti.

'KENTİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Toplantıya katılarak vatandaşların sorularını dinleyen Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bu toplantılara devam edeceğiz. Çünkü bu toplantılarda sorulan sorularla sokakta bizzat karşılaşıyoruz. Önümüzdeki süreç, onaylanan imar planlarımızla birlikte bunların planlamasını yaparak geçecek. Hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Kenti yeniden dönüştürüyoruz ve katma değer katıyoruz. Vizyonumuz olan 'Huzurlu, Güvenli, Modern' kentimizin önünü açtık ve bunu gerçekleştirecek olanlar da biziz. Maliklerimizle birlikte geleceğimizi planlayacağız' dedi.