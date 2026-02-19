Şehirde bir Ramazan kültürü olan, klasikleşen ve gelenek haline gelen Kitap Sokağı, bu yıl da 11 ayın sultanı başlangıcında kapılarını açtı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da bir Ramazan klasiğine dönüşen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gelenek haline gelen 11 ayın sultanında sanatın, bilginin ve tasavvufun temsilini yapan Kitap Sokağı kapılarını açtı.

Kurdeleyi kesen Başkan Yusuf Alemdar, 'Şehrin kültürel değerlerini, Ramazan'da bu sokakta yansıtıyoruz. Sanatla, bilgiyle, tasavvufla yoğurulan bu geleneği gelecek nesillere miras bırakıyoruz.

Çocuklarımıza, insanımıza yeniden hayırlı olsun' dedi. Işıklarla, yazılarla, sembollerle süslenen Kitap Sokağı, daha ilk günden sanatseverlerin, kitap dostlarının ilgi odağı oldu.

AKM ÖNÜNDE BU YIL DA:

AKM önünde her yıl yüzlerce yazarın, binlerce farklı kaynağını kitapseverlerle buluşturan Kitap Sokağı, her Ramazan'da olduğu gibi bu yıl da kapılarını açtı.

Işıklarla, sembollerle süslenen ve vatandaşlara bu güzel ayın manevi iklimini sokağın açılışını Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar gerçekleştirdi.

YOĞUN KATILIM

Mehter marşları eşliğinde coşkulu bir atmosferde yapılan açılışa Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı ve daire başkanları katıldı.

Açılışta vatandaşlarla sohbet eden, Ramazan'ını kutlayan Başkan Alemdar, sokaktaki yayınevi kitap stantlarını dolaştı.

'BURADA RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİ YAŞANACAK'

Alemdar, 'Şehrin kültürel değerlerini, Ramazan'da bu sokakta yansıtıyoruz. Sanatla, bilgiyle, tasavvufla yoğurulan bu geleneği gelecek nesillere miras bırakıyoruz. Çocuklarımıza, insanımıza yeniden hayırlı olsun. Burada 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı ve Ramazan'ın manevi iklimini en güzel şekilde yaşayacağı bir atmosfer var. İnşallah bir ay boyunca şehrimize değer katacak kitap sokağı, sabah 10.00'dan itibaren 13 farklı yayınevi, sahaf ve kitabeviyle ziyaretçilerini ağırlayacak' dedi.

'TÜM HEMŞEHRİLERİMİZİN RAMAZAN AYINI TEBRİK EDİYORUM'

Başkan Alemdar, 'Bizler, şehrimizin kültürel değerlerini Ramazan ayıyla buluşturuyoruz. En önemlisi de bu değerleri gelecek nesillerimize aktarmak için gayretle çalışıyoruz. Bu güzel sokağın şehrimize, insanımıza ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum, sağlık, huzur ve bereket içinde bir ay geçirmemizi temenni ediyorum. Rabbim bizlere hep birlikte bayrama kavuşmayı nasip etsin' diye konuştu.

Kitap Sokağı, 30 gün boyunca sabah 10.00'dan günün geç saatlerine kadar misafirlerini ağırlayacak.