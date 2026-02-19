Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), teorik bilgilerin pratikle buluştuğu öğretici bir etkinliğe daha imza attı.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, farkındalık ve bilinçlendirme odaklı tesis ziyaretleri kapsamında 9 ve 10. sınıf öğrencilerini ağırladı. Coğrafya dersini içme suyu tesislerinde işleyen 45 kişilik öğrenci grubu, iklimden jeolojiye kadar doğal faktörlerin içme suyu üzerindeki etkilerini uzmanlardan dinledi.

9 ve 10. sınıf öğrencileri ile öğretmenlerinden oluşan 45 kişilik grup, Coğrafyanın Doğası ünitesi kapsamında Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı'nı ziyaret ederek suyun bilimsel serüvenine tanıklık etti.

COĞRAFİ FAKTÖRLERİN SUYA ETKİSİ KONUŞULDU

Ziyaretin ilk durağı olan Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde öğrenciler, coğrafi verilerin su yönetimi için ne kadar kritik olduğunu gördü.

Uzman personeller tarafından yapılan bilgilendirmelerde yağış rejimi ve sıcaklık değişimlerinin su rezervlerine etkisi, toprak yapısının yeraltı sularını süzme kapasitesi ve bölgenin jeolojik özelliklerinin suyun mineral yapısını nasıl şekillendirdiği detaylıca anlatıldı.

Gençler, coğrafi yapının bir şehrin içme suyu kalitesini nasıl doğrudan etkilediğini gözlemleme fırsatı buldu.

LABORATUVARDA UYGULAMALI ANALİZ

Gezinin ikinci bölümünde ise Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı'na geçildi. Burada suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analiz süreçlerini inceleyen öğrenciler, doğal faktörlerin su kalitesi üzerindeki etkilerini uygulamalı olarak gördü.

Mühendisler, doğal kaynaktan alınan suyun hangi aşamalardan geçerek içilebilir standartlara ulaştığını analiz örnekleriyle aktardı.