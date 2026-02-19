Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in il genelinde tarım faaliyetlerinin gelişmesi ve üretici ve besiciye destek vererek ekonomik gelir etmesi amacıyla başlattığı tarım projeleri hız kesmeden sürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu'da Başkan Güler'in öncülüğünde Fatsa'da besici ve yetiştiricilere destek amacıyla inşa edilmesine başlanan Yumurta Üretim Tesisi, Yarka Üretim Tesisi ve Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi, bölgenin önemli üretim üslerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Toplam 4 bin 326 metrekare kapalı alana sahip tesislerde her yıl 145 bin adet yumurta yarkası, 8 milyon adet konvansiyonel yumurta ve yıl içinde yapılacak devirlerle birlikte yaklaşık 750 baş safkan büyükbaş hayvan üretimi gerçekleştirilecek.

Modern ve ileri teknoloji sistemlerle donatılan tesisler hem şehir ekonomisine hem de hayvancılık sektörüne güçlü katkı sunacak.

BEYAZ ET VE HAYVANCILIKTA ÖNEMLİ AŞAMA

Başkan Güler, yapım çalışmaları devam eden tesisler ile faaliyetine devam eden 10 bin civciv kapasiteli Kaz Üretimi ve Kuluçkahane Tesisi ile 200 bin yumurta kapasiteli Bıldırcın Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanacağını belirten Güler, Ordu'nun yumurta, beyaz et ve büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı.

'BURASI BİR ÜRETİM KAMPÜSÜ OLUYOR'

Başkan Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Biz Fatsa'yı tarımsal ve hayvansal üretim havzası haline getiriyoruz. Burası adeta bir üretim kampüsüne dönüşüyor. Bir tarafta yarka üretim tesisimiz, diğer tarafta düve merkezimiz hızla yükseliyor.

Yılda 145 bin yarka ve 8 milyon adet konvansiyonel yumurta üretimi gerçekleştireceğiz. Düve merkezimizde ise her yıl ortalama 250 baş devir yaparak verimi yüksek süt ve et üretimine katkı sunacağız. Yem sistemini de zirai üretimle entegre şekilde planlıyoruz. Böylece bölgemize ve ülkemize son derece verimli bir üretim modeli kazandırmış olacağız'

MODERN VE KAPSAMLI TESİSLER

Proje kapsamında Yumurta Üretim Tesisi ve Yarka Üretim Tesisi için 2 adet, her biri 1.073 metrekare büyüklüğünde yapı inşa ediliyor. Damızlık Düve Yetiştirme Merkezi bünyesinde ise 2.186 metrekarelik ana hizmet binasının yanı sıra 180 metrekare betonarme gübre çukuru, 24 metrekare su deposu, 12 metrekare foseptik deposu ve 42 metrekare yağmur suyu hasat deposu yer alacak.

Tamamlandığında Fatsa'daki üretim kampüsü; yumurta, beyaz et ve büyükbaş hayvancılık alanında entegre yapısıyla bölge ekonomisine ivme kazandıracak ve Ordu'yu tarım ve hayvancılıkta stratejik bir konuma taşıyacak.