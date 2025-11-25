Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve yöneticiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Emrullah Aydın, eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, müdür yardımcıları ve yöneticileri makamında ağırladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette Emrullah Aydın, Başkan Büyükakın'ın Milli Eğitim camiasına her zaman destek verdiğini vurgulayarak, meslektaşları adına teşekkürlerini sundu. Tüm eğitimcilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Başkan Büyükakın da ziyaret için teşekkür etti.

TABLO HEDİYE ETTİLER

Başkan Tahir Büyükakın, 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Elimizden geldiği sürece destek olmaya devam edeceğiz. Yarınlarımızı yetiştiren, bu kutlu mesleğe gönül veren her öğretmenimizin yanında durmak bizim için bir görevdir' ifadesini kullandı. Ziyaretin sonunda Emrullah Aydın, Başkan Büyükakın'a Tarihi Av Köşkü'nün resmedildiği bir tablo hediye etti.