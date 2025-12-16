Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Başiskele D-130 Karayolu üzerindeki trafik sıkışıklığına yönelik başlattığı 'koridor' projesi yüzde 38 seviyesine ulaştı. Geofoam bloklarla dolgu yapılan projenin ilk yatırım maliyetinde yaklaşık 350 milyon TL tasarruf sağlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar TL maliyetli Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor.

Başiskele-İzmit arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatmayı planlayan projede 20.489 metrelik fore kazık imalatı yüzde 93'e ulaştı. Geçtiğimiz Haziran ayı sonunda başlayan projede, 16 kilometrelik ulaşım koridoru yapılacak. D-130 Karayolu'ndaki trafiğe nefes aldıracak proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçit yer alıyor. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Projede yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisi de kullanılacak.

30 BİN METREKÜP BETON KULLANILACAK

Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plentmiks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi' tüm hızıyla sürüyor. Projenin fiziksel ilerleme oranı yüzde 38'e ulaşırken, bölgede şu anda zemin iyileştirme, geogrid-geokompozit malzemeleri serimi, geofoam blok dolgu, yük yayma platformu (yol betonu) ve yol üstyapı imalatı (mekanik + sıcak karışım) devam ediyor.

GÜNEY YAN YOLDA GÜZERGÂH BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLANDI

Güney yan yolda (İzmit İstikameti) geofoam dolgu imalatları tamamlandı, üstyapı imalatına başlandı. 200 metrelik bölümde ise bitümlü temel birinci kat asfalt serimi yerine getirildi. 250 metrelik bölümde de plentmiks alt temel serimi tamamlandı. Güzergâh üzerindeki askeriye altgeçit köprüsünün (güney kısım) betonarme imalatları tamamlanarak güzergâh bütünlüğü sağlandı.

Kuzey yan yolda (Gölcük istikameti/Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantısından sonraki kısım) geofoam dolgu çalışmaları devam ediyor. Güzergâh üzerindeki askeriye altgeçit köprüsünün (kuzey kısım) betonarme imalatları tamamlanarak güzergâh bütünlüğü sağlandı. Gölcük istikameti yan yol başlangıcında geofoam dolgu imalatları tamamlandı. Yük yayma platformu ve beton döküm çalışmalarının tamamlandığı bölgede yolların uzun ömürlü olması adına plentmiks alt temel serimine başlandı.