İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege-Koop Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek İzmir'in geleceğine ilişkin vizyonunu paylaştı. Tugay, sosyal konut üretiminde Ege-Koop'un 40 yılı aşkın deneyiminden yararlanmak istediklerini söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, aralarında önceki dönem belediye başkanları, eski milletvekilleri, akademisyenler, gazeteciler ve farklı meslek gruplarından isimlerin bulunduğu 25 kişilik Ege-Koop Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Tugay, İzmir'in altyapı, ulaşım, kentleşme, deprem ve konut politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barınmanın temel bir hak olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, sosyal konut üretiminin ranttan uzak, planlı ve insana odaklı bir devlet politikası olması gerektiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal konut projelerinde Ege-Koop'un uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübesinden yararlanmayı planladıklarını ifade etti.

'EGE-KOOP SAYGIN VE ÖRNEK BİR KURUM'

Ege-Koop'un İzmir'e önemli yaşam alanları kazandırdığını belirten Tugay, 'Ege-Koop saygın ve örneği olmayan işler yaptı. Sosyal konut fikri Hüseyin Aslan ile yaptığımız görüşmelerde gündeme geldi. Aldığımız ilhamla bu konuyu daha güçlü şekilde konuşur olduk. Çiğli Egekent gibi projeler bizim için önemli bir referans' dedi.

Plansız konut üretimini eleştiren Tugay, İzmir'de TOKİ tarafından yapılan bazı projelerin altyapı ve ulaşım planlamasından yoksun olduğunu belirterek, 'Konut sadece bina değildir, bir yaşam alanıdır. Rant odaklı anlayış felaketlere yol açar' diye konuştu.

TOKİ ile planlı gelişim temelinde iş birliğine açık olduklarını da ifade eden Tugay, 'Yanlış işler yapılmasın, altyapı çözümleri birlikte konuşulsun istiyoruz. Bu anlayışla TOKİ ile çalışabiliriz' dedi.

İzmir'in geleceğinin 2040-2050 vizyonuyla planlanması gerektiğini söyleyen Tugay, kentin çok kültürlü tarihinin en büyük zenginliği olduğunu vurguladı. Kentin yaklaşık yüzde 40'ının düzensiz yerleşim alanlarından oluştuğunu belirten Tugay, dönüşüm için sağlıklı bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

EGE-KOOP: 'UYDUKENTLER KAÇINILMAZ'

Toplantıda konuşan Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ise, Ege-Koop'un 41 yıllık geçmişinde İzmir'in 12 ilçesinde yaklaşık 150 bin kişinin yaşadığı uydukent projelerine imza attığını söyledi. İzmir'de kiracılık oranının yüzde 40'ı aştığını vurgulayan Aslan, barınma sorununa çözüm için yeni uydukent projelerinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Aslan, Ege-Koop'un hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimlerle iş birliğine hazır olduğunu belirterek, arsa temini konusunda destek beklediklerini söyledi. Danışma Kurulu'nun 25 yıldır düzenli olarak toplandığını hatırlatan Aslan, Başkan Tugay'a toplantıya katılımı için teşekkür etti.